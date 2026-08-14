Даниил Медведев: да, я слышал про торнадо в Цинциннати, но не застал

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, приходилось ли ему сталкиваться с особенностями климата в Цинциннати, где проходит турнир категории «Мастерс».

– У тебя богатая история здесь, в Цинциннати, и ты прекрасно знаешь, насколько суровыми могут быть здесь погодные условия. Доводилось ли тебе сталкиваться с торнадо или нет?

– Не, мне рассказывали, но я был в Монреале, отлично долетел, особо не было ветра, то есть мы нормально долетели, приземлились. Да, я слышал, что были ветер, торнадо, дожди. Я этого не застал, – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».