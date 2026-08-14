«Нечто большее, чем просто результат». Швёнтек опубликовала пост после победы в Торонто

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала у себя на странице в соцсети пост после победы в финале «тысячника» в Торонто. В заключительном матче турнира она одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:3).
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«Для меня победа здесь, в Торонто, – это нечто большее, чем просто результат в сетке. Сегодня хочу посвятить титул каждому, кто сталкивается с несправедливой критикой, негативом и хейтом – в спорте или какой бы то ни было ещё сфере жизни. Я знаю, как тяжело это ощущается. Честно говоря, вообще не стоит придавать значения этим мнениям. Важно научиться понимать, что это не определяет того, кто мы есть. Всем, кто идёт своей дорогой, я скажу: «Не останавливайтесь». Только вы знаете, сколько усилий и жертв это требует. И вот, посмотрите, где нахожусь я сегодня вечером…
Я сконцентрируюсь на своём росте, своём пути. Надеюсь, мы все сможем относиться друг к другу с большим уважением и добротой. И спасибо всем, кто меня поддерживает и стоит на моей стороне на каждом шагу!» — написала Швёнтек под фото с церемонии награждения.
- 14 августа 2026
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