15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нечто большее, чем просто результат». Швёнтек опубликовала пост после победы в Торонто

«Нечто большее, чем просто результат». Швёнтек опубликовала пост после победы в Торонто
Комментарии

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала у себя на странице в соцсети пост после победы в финале «тысячника» в Торонто. В заключительном матче турнира она одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:3).

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Для меня победа здесь, в Торонто, – это нечто большее, чем просто результат в сетке. Сегодня хочу посвятить титул каждому, кто сталкивается с несправедливой критикой, негативом и хейтом – в спорте или какой бы то ни было ещё сфере жизни. Я знаю, как тяжело это ощущается. Честно говоря, вообще не стоит придавать значения этим мнениям. Важно научиться понимать, что это не определяет того, кто мы есть. Всем, кто идёт своей дорогой, я скажу: «Не останавливайтесь». Только вы знаете, сколько усилий и жертв это требует. И вот, посмотрите, где нахожусь я сегодня вечером…

Я сконцентрируюсь на своём росте, своём пути. Надеюсь, мы все сможем относиться друг к другу с большим уважением и добротой. И спасибо всем, кто меня поддерживает и стоит на моей стороне на каждом шагу!» — написала Швёнтек под фото с церемонии награждения.

Материалы по теме
Рыбакина проиграла в финале «тысячника» в Торонто. Швёнтек обошла Мирру в рейтинге WTA
Рыбакина проиграла в финале «тысячника» в Торонто. Швёнтек обошла Мирру в рейтинге WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android