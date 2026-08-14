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Швёнтек рассказала, почему почувствовала гнев после победы в финале турнира в Торонто

Швёнтек рассказала, почему почувствовала гнев после победы в финале турнира в Торонто
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы на «тысячнике» в Торонто прокомментировала свои слова о том, что почувствовала гнев впервые за долгое время. В заключительном матче турнира она одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:3).

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– После матча вы сказали, что впервые почувствовали гнев как эмоцию. Было ли что-то полезное в этом гневе за последнюю неделю, хотели ли бы взять его в будущее?
– В течение турнира я его не чувствовала. Думаю, сейчас, после победы, себе немного это позволила, потому что, как сказала в своей речи на награждении, есть множество вещей, с которыми приходится сталкиваться не только спортсменам, но и обычным людям.

Иногда мы вынуждены бороться с тем, с чем не должны вовсе. Поэтому я ещё больше горжусь собой за то, что сконцентрирована на собственном пути и не позволяю себя как-либо определять. Я верю и знаю, как ценна моя игра. Мне просто нужно фокусироваться на правильных вещах, делать правильную работу, и всё наладится.

– Можете объяснить, что именно вас злит, для тех, кто не совсем понимает, о чём идёт речь?
– Всё, о чём я и сказала: несправедливая критика. Иногда люди просто осуждают и ненавидят. Но это играет благоприятную роль для того, чтобы создать собственное пространство и сконцентрироваться на себе. Это непросто, но лучшее, что было со мной за две недели, – это возможность просто отпустить ситуацию. Гнев всплыл лишь после победы. На протяжении процесса я была сосредоточена на росте и прогрессе. То же самое произошло со мной после Уимблдона, когда я начала тренировки на харде. Было ощущение, будто всё это время я просто упорно работала, несмотря на ненужный шум. И вот это меня злит. Так не должно быть.

– Речь о соцсетях?
– Вы бы поняли меня, если бы были поляком (смеётся), – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

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