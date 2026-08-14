Швёнтек рассказала, почему почувствовала гнев после победы в финале турнира в Торонто

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы на «тысячнике» в Торонто прокомментировала свои слова о том, что почувствовала гнев впервые за долгое время. В заключительном матче турнира она одолела Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:3).

– После матча вы сказали, что впервые почувствовали гнев как эмоцию. Было ли что-то полезное в этом гневе за последнюю неделю, хотели ли бы взять его в будущее?

– В течение турнира я его не чувствовала. Думаю, сейчас, после победы, себе немного это позволила, потому что, как сказала в своей речи на награждении, есть множество вещей, с которыми приходится сталкиваться не только спортсменам, но и обычным людям.

Иногда мы вынуждены бороться с тем, с чем не должны вовсе. Поэтому я ещё больше горжусь собой за то, что сконцентрирована на собственном пути и не позволяю себя как-либо определять. Я верю и знаю, как ценна моя игра. Мне просто нужно фокусироваться на правильных вещах, делать правильную работу, и всё наладится.

– Можете объяснить, что именно вас злит, для тех, кто не совсем понимает, о чём идёт речь?

– Всё, о чём я и сказала: несправедливая критика. Иногда люди просто осуждают и ненавидят. Но это играет благоприятную роль для того, чтобы создать собственное пространство и сконцентрироваться на себе. Это непросто, но лучшее, что было со мной за две недели, – это возможность просто отпустить ситуацию. Гнев всплыл лишь после победы. На протяжении процесса я была сосредоточена на росте и прогрессе. То же самое произошло со мной после Уимблдона, когда я начала тренировки на харде. Было ощущение, будто всё это время я просто упорно работала, несмотря на ненужный шум. И вот это меня злит. Так не должно быть.

– Речь о соцсетях?

– Вы бы поняли меня, если бы были поляком (смеётся), – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.