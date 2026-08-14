«Каждый матч с ней сложен». Швёнтек — об особенностях противостояний с Рыбакиной

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы в финале «тысячника» в Торонто высказалась о сложности матчей с Еленой Рыбакиной, которую одолела со счётом 6:2, 6:3.

– Вы подошли к сегодняшнему матчу после двух предыдущих поражений от Рыбакиной. Что вы изменили в своём подходе перед игрой и насколько вы гордитесь собой в матче с Еленой сегодня?

– Она действительно сильная соперница: если играет в свой лучший теннис, то, вероятно, она лучше любой из нас. Вот почему нужно использовать каждую возможность. Нельзя позволять себе допускать ошибки или принимать неверные решения.

Сегодня я была в своей лучшей форме. Хотела сделать матч физически напряжённым и использовать верхнее вращение, контролировать свою игру с помощью вращения и траектории полёта мяча. В этих условиях также обрела уверенность в себе.

Но, конечно, каждый матч с ней сложен, особенно зная, как она подаёт и сколько очков может выиграть без особых усилий. Нужно быть терпеливой и не позволять этому себя расстраивать, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.