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«Каждый матч с ней сложен». Швёнтек — об особенностях противостояний с Рыбакиной

«Каждый матч с ней сложен». Швёнтек — об особенностях противостояний с Рыбакиной
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы в финале «тысячника» в Торонто высказалась о сложности матчей с Еленой Рыбакиной, которую одолела со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Вы подошли к сегодняшнему матчу после двух предыдущих поражений от Рыбакиной. Что вы изменили в своём подходе перед игрой и насколько вы гордитесь собой в матче с Еленой сегодня?
– Она действительно сильная соперница: если играет в свой лучший теннис, то, вероятно, она лучше любой из нас. Вот почему нужно использовать каждую возможность. Нельзя позволять себе допускать ошибки или принимать неверные решения.

Сегодня я была в своей лучшей форме. Хотела сделать матч физически напряжённым и использовать верхнее вращение, контролировать свою игру с помощью вращения и траектории полёта мяча. В этих условиях также обрела уверенность в себе.

Но, конечно, каждый матч с ней сложен, особенно зная, как она подаёт и сколько очков может выиграть без особых усилий. Нужно быть терпеливой и не позволять этому себя расстраивать, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

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