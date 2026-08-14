«Только мы знаем цену этому золоту». Веснина — о юбилее победы на ОИ в паре с Макаровой

Олимпийская чемпионка (2016) в парном разряде теннисистка Елена Веснина поделилась воспоминаниями о победе на Играх в Рио-де-Жанейро в дуэте с Екатериной Макаровой. Сегодня, 14 августа, исполнилось 10 лет с финального матча россиянок с парой Тими Бачински и Мартины Хингис (Швейцария), в котором Веснина и Макарова одержали уверенную победу (6:4, 6:4).

Фото: Личный архив Елены Весниной

«10 лет нашей победе. Кто-то скажет, что это было предсказуемо и легко. Но только мы знаем цену этому золоту. Моя третья Олимпиада, которая могла стать последней. Самолёты, которые не летали, травмы, которые мешали, завистники за спиной, пытавшиеся разрушить нашу связь с Катей.

Но нас было не сломать. Мы шли напролом, закрывая глаза и затыкая уши на пустые разговоры.

Мы верили друг в друга так, как верят только перед лицом невозможного. Мы поддерживали друг друга, когда опускались руки.

Спасибо каждому, кто был рядом с нами, особенно нашим тренерам и родителям. Вы верили в нас больше, чем мы сами», – написала Веснина у себя в телеграм-канале, показав коллекцию фотографий с Олимпиады.