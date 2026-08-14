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Джокович — о физической форме: так хорошо после ТБШ я не чувствовал себя больше двух лет

Джокович — о физической форме: так хорошо после ТБШ я не чувствовал себя больше двух лет
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович перед стартом «Мастерса» в Цинциннати заявил, что сейчас находится в особенно хорошей физической форме.

«Я хотел сыграть на турнире перед Открытым чемпионатом США. Моё тело отреагировало очень хорошо после Уимблдона. Думаю, так хорошо после турнира «Большого шлема» я не чувствовал себя уже больше двух лет. Я здоров и с большим желанием хочу играть», — приводит слова Джоковича Tennis TV.

На Уимблдоне Джокович дошёл до 1/2 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6. На турнире в Цинциннати серб начнёт выступление со второго круга. Он сыграет с Тьяго Агустином Тиранте из Аргентины.

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