Джокович — о физической форме: так хорошо после ТБШ я не чувствовал себя больше двух лет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович перед стартом «Мастерса» в Цинциннати заявил, что сейчас находится в особенно хорошей физической форме.

«Я хотел сыграть на турнире перед Открытым чемпионатом США. Моё тело отреагировало очень хорошо после Уимблдона. Думаю, так хорошо после турнира «Большого шлема» я не чувствовал себя уже больше двух лет. Я здоров и с большим желанием хочу играть», — приводит слова Джоковича Tennis TV.

На Уимблдоне Джокович дошёл до 1/2 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6. На турнире в Цинциннати серб начнёт выступление со второго круга. Он сыграет с Тьяго Агустином Тиранте из Аргентины.