Вихлянцева объяснила решение Медведева начать работу с Голубевым

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о начале сотрудничества Даниила Медведева с новым наставником Андреем Голубевым.

«Эта новость удивила очень многих теннисных экспертов, теннисистов и тренеров. Всё-таки Андрей Голубев хоть и мой земляк, но не имеет ещё опыта тренерства в профессиональном туре. И вот его берёт Даниил Медведев, пока что до US Open. Сетка сложная. Это сразу повлияет на турнир в Цинциннати. В этой секции есть и Накашима, и Хачанов, тот же Меджедович во втором круге. Андрей Голубев очень много играл в парном разряде, здесь больше акцент на точечные удары и новые фишки в игре.

Ощущение, что Даниил Медведев — теннисист, который не так сильно нуждается в суперименитом тренере. С тем же Жилем он стал экспертом и профессионалом. Они вместе выросли. Даниил уже настолько изучил этот теннис, что ему интересно что-то новое — узнать какие-то фишки и новые наработки. Когда Андрей играл в паре в финале «Ролан Гаррос» с Бубликом, он тоже советовал, что лучше сделать Александру. Посмотрим, к чему это приведёт. И продолжится ли, например, до конца года. Мы знаем, что Рохан остался в команде. Вопрос, как часто он будет приезжать к Даниилу. Это будет работать как спарринг плюс тренер. Такую комбинацию тренеров выбрал Даниил Медведев», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.