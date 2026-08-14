«Настоящие американские горки». Джокович поделился воспоминаниями о турнире в Цинциннати

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о выступлениях на «Мастерсе» в Цинциннати.

«У меня остались великолепные воспоминания об этом турнире, хотя мне потребовалось время, чтобы выиграть здесь первый титул. Думаю, я играл четыре или пять финалов, прежде чем впервые победил, — против Роджера. На самом деле в большинстве тех финалов я раньше проигрывал ему. Это была труднопреодолимая для меня преграда. Но как только я завоевал первый титул, почувствовал некое огромное облегчение.

Здесь я получил большую поддержку со стороны Чикаго и Огайо. Сербская община очень большая. Это то, что я помню о финалах 2023 и 2018 годов. На стадионе было много сербских флагов. Это было очень приятно. Прошло около 20 или 21 года с тех пор, как я сюда приезжаю.

В последний раз, когда я был здесь, я выиграл титул в 2023 году у Алькараса. Тот финал был одним из самых эпичных матчей в формате лучшего из трёх сетов, в которых мне довелось участвовать. Настоящие американские горки — очень волнующе. Всё решилось в нескольких розыгрышах», — приводит слова Джоковича Tennis TV.