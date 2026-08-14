Елена Рыбакина оценила форму Иги Швёнтек после финала «тысячника» в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила форму шестикратной победительницы мэйджоров Иги Швёнтек из Польши после их финала на турнире WTA-1000 в Торонто.

— Что сделало Игу сегодня такой тяжёлой соперницей?

— Она очень хорошо играет в обороне. Умеет воспользоваться моментом в розыгрыше и переломить его ход. У меня сложилось впечатление, что мне прежде всего не хватило должной агрессии. У меня не было достаточно сил, чтобы играть против неё. Все знают, что Ига боец и может бегать влево и вправо гораздо дольше, чем я. У нас разные стили игры, поэтому я не смогла показать свой стиль на максимально высоком уровне.

Пыталась сражаться до самого конца. Особенно в первом сете, который я начала с двух двойных ошибок и сразу потеряла гейм. Как я говорила на предыдущей пресс‑конференции, нельзя всё время только догонять счёт. Иногда нужно с самого начала навязать свои условия. Пока в моих матчах мне всё время приходится догонять. На этот раз мне не удалось переломить ситуацию. Я не сумела выжать из себя ту дополнительную энергию. Определённо считаю, что Ига сыграла свой теннис. Она была свежее и в нескольких ключевых моментах сыграла лучше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.