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Елена Рыбакина оценила форму Иги Швёнтек после финала «тысячника» в Торонто

Елена Рыбакина оценила форму Иги Швёнтек после финала «тысячника» в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила форму шестикратной победительницы мэйджоров Иги Швёнтек из Польши после их финала на турнире WTA-1000 в Торонто.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Что сделало Игу сегодня такой тяжёлой соперницей?
— Она очень хорошо играет в обороне. Умеет воспользоваться моментом в розыгрыше и переломить его ход. У меня сложилось впечатление, что мне прежде всего не хватило должной агрессии. У меня не было достаточно сил, чтобы играть против неё. Все знают, что Ига боец и может бегать влево и вправо гораздо дольше, чем я. У нас разные стили игры, поэтому я не смогла показать свой стиль на максимально высоком уровне.

Пыталась сражаться до самого конца. Особенно в первом сете, который я начала с двух двойных ошибок и сразу потеряла гейм. Как я говорила на предыдущей пресс‑конференции, нельзя всё время только догонять счёт. Иногда нужно с самого начала навязать свои условия. Пока в моих матчах мне всё время приходится догонять. На этот раз мне не удалось переломить ситуацию. Я не сумела выжать из себя ту дополнительную энергию. Определённо считаю, что Ига сыграла свой теннис. Она была свежее и в нескольких ключевых моментах сыграла лучше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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