«Я просто очень устала». Елена Рыбакина — о поражении в финале «тысячника» в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 3:6.
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— В целом турнир для меня успешный. Конечно, обидно. У меня было мало энергии. Я сделала всё, что могла, но этого оказалось недостаточно. В любом случае я стараюсь вынести из этого турнира только позитив для следующих стартов.
- Насколько сильное влияние оказали трёхсетовые матчи и многочисленные часы на корте подряд перед сегодняшним вечером?
— Да, я думаю, это сыграло большую роль, как бы это сказать… Я просто очень устала. Было видно, что я мало работала ногами. Много невынужденных ошибок, особенно в верхней части сетки. Это было просто отсутствие концентрации. Даже по относительно простым мячам.
Так что да, конечно, Ига тяжёлая соперница, и она пыталась возвращать все мячи. Поэтому мне было тяжело, и надеюсь, что вынесу уроки и как‑то в следующий раз сыграю лучше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
- 14 августа 2026
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