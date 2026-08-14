«Я просто очень устала». Елена Рыбакина — о поражении в финале «тысячника» в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 3:6.

— В целом турнир для меня успешный. Конечно, обидно. У меня было мало энергии. Я сделала всё, что могла, но этого оказалось недостаточно. В любом случае я стараюсь вынести из этого турнира только позитив для следующих стартов.

- Насколько сильное влияние оказали трёхсетовые матчи и многочисленные часы на корте подряд перед сегодняшним вечером?

— Да, я думаю, это сыграло большую роль, как бы это сказать… Я просто очень устала. Было видно, что я мало работала ногами. Много невынужденных ошибок, особенно в верхней части сетки. Это было просто отсутствие концентрации. Даже по относительно простым мячам.

Так что да, конечно, Ига тяжёлая соперница, и она пыталась возвращать все мячи. Поэтому мне было тяжело, и надеюсь, что вынесу уроки и как‑то в следующий раз сыграю лучше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.