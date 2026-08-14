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«Я просто очень устала». Елена Рыбакина — о поражении в финале «тысячника» в Торонто

«Я просто очень устала». Елена Рыбакина — о поражении в финале «тысячника» в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 3:6.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В целом турнир для меня успешный. Конечно, обидно. У меня было мало энергии. Я сделала всё, что могла, но этого оказалось недостаточно. В любом случае я стараюсь вынести из этого турнира только позитив для следующих стартов.

- Насколько сильное влияние оказали трёхсетовые матчи и многочисленные часы на корте подряд перед сегодняшним вечером?
— Да, я думаю, это сыграло большую роль, как бы это сказать… Я просто очень устала. Было видно, что я мало работала ногами. Много невынужденных ошибок, особенно в верхней части сетки. Это было просто отсутствие концентрации. Даже по относительно простым мячам.

Так что да, конечно, Ига тяжёлая соперница, и она пыталась возвращать все мячи. Поэтому мне было тяжело, и надеюсь, что вынесу уроки и как‑то в следующий раз сыграю лучше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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