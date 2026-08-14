Рыбакина — об игре в Торонто: важно уже забыть про этот турнир и готовиться к следующему

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою подготовку и выступление на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада.

— Как вы чувствовали себя, приезжая в Торонто в этом году после Уимблдона? Ощущали ли вы, что такой результат, как здесь, был неизбежен с учётом того, как шла ваша игра и тренировки?

— Я не задумывалась слишком много о том, как вообще пройдёт турнир. Просто пыталась применять всё, над чем мы работали пару недель перед приездом сюда. Думаю, мы проделали хорошую работу, и матч за матчем я видела некоторое улучшение. Просто довольна тем, как всё прошло, несмотря на сегодняшнее поражение.

Да, думаю, важно уже забыть этот турнир и готовиться к следующему, надеясь показать то же самое и даже лучше.

— Очевидно, усталость была важным фактором, но казалось, что пару раз в матче вы тянули руку. Что‑то мешало?

— Ну, я не уверена, что могу назвать что‑то, что не болит (улыбается). Чувствую себя как‑то изношенной, конечно, сейчас. Особенно по окончании турнира всё ощущается сильнее. Думаю, в этот раз у меня лучше получилось со схемой матчей, потому что я играла много встреч утром, днём и затем ночью. Полагаю, в этом тоже большая разница, и в этот раз по сравнению с другими турнирами мне было чуть легче. Жаль только, что у меня не хватило сил, чтобы ещё сильнее навязать темп в последнем матче, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.