Бен Шелтон — четвёртый теннисист, защитивший свой первый титул «Мастерса»

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал четвёртым теннисистом, которому удалось защитить свой первый титул «Мастерса». Вчера, 13 августа, Шелтон второй раз стал победителем «тысячника» в Монреале (Канада), обыграв 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В прошлом году Бен также взял титул этого «Мастерса», одолев в финале россиянина Карена Хачанова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Тогда Шелтон в первый раз выиграл турнир категории ATP-1000.

До Бена Шелтона защитить свой первый титул «тысячника» удалось:

1. Борису Беккеру (Стокгольм, 1990–1991).

2. Ллейтону Хьюитту (Индиан-Уэллс 2002–2003).

3. Стефаносу Циципасу (Монте-Карло 2021–2022).