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Бен Шелтон — четвёртый теннисист, защитивший свой первый титул «Мастерса»

Бен Шелтон — четвёртый теннисист, защитивший свой первый титул «Мастерса»
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Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал четвёртым теннисистом, которому удалось защитить свой первый титул «Мастерса». Вчера, 13 августа, Шелтон второй раз стал победителем «тысячника» в Монреале (Канада), обыграв 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В прошлом году Бен также взял титул этого «Мастерса», одолев в финале россиянина Карена Хачанова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Тогда Шелтон в первый раз выиграл турнир категории ATP-1000.

Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

До Бена Шелтона защитить свой первый титул «тысячника» удалось:

1. Борису Беккеру (Стокгольм, 1990–1991).
2. Ллейтону Хьюитту (Индиан-Уэллс 2002–2003).
3. Стефаносу Циципасу (Монте-Карло 2021–2022).

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