Елена Рыбакина: когда я была маленькой, даже не думала, что стану профессионалом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, мечтала ли в детстве стать лидером мирового рейтинга.

— Разрыв в рейтинге между вами и Ариной Соболенко сейчас действительно небольшой. Знаю, вы говорили, что не думаете об этом каждый день, но, когда вы были ребёнком, мечтали ли вы стать первой ракеткой мира и что бы это значило для вас, если бы вы туда попали?

— Это, безусловно, многое бы значило. Хотя по рейтингу всё близко, для меня это всё ещё кажется далёкой целью, поэтому я особо не думаю об этом. Мы все соперничаем, и это зависит не только от меня, но и от того, как будут выступать другие.

Когда я была маленькой, если честно, даже не думала, что стану профессионалом на таком уровне. Думаю, я уже многого добилась. Очень счастлива. Если смогу добиться большего — потрясающе, буду стараться изо всех сил, и, надеюсь, это когда‑нибудь случится, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.