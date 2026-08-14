Каролина Плишкова с «баранкой» проиграла Саре Бейлек на старте «тысячника» в Цинциннати
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила соотечественнице Саре Бейлек (35-я в рейтинге) со счётом 0:6, 2:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Плишкова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Цинциннати Бейлек сыграет ещё с одной представительницей Чехии, Барборой Крейчиковой.
Комментарии
- 14 августа 2026
-
19:22
-
19:18
-
19:03
-
18:53
-
18:44
-
18:15
-
17:55
-
17:40
-
17:38
-
16:40
-
16:24
-
16:04
-
14:56
-
14:05
-
13:52
-
13:03
-
12:47
-
12:31
-
11:46
-
10:28
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
08:46
-
08:30
-
08:04
-
07:48
-
06:45
-
06:32
-
06:28
-
06:25
-
06:05
-
06:04
-
05:23
-
04:52