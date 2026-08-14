Каролина Плишкова с «баранкой» проиграла Саре Бейлек на старте «тысячника» в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила соотечественнице Саре Бейлек (35-я в рейтинге) со счётом 0:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Плишкова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Бейлек сыграет ещё с одной представительницей Чехии, Барборой Крейчиковой.