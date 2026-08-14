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Сара Бейлек — Каролина Плишкова: результат матча 14 августа, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Цинциннати

Каролина Плишкова с «баранкой» проиграла Саре Бейлек на старте «тысячника» в Цинциннати
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила соотечественнице Саре Бейлек (35-я в рейтинге) со счётом 0:6, 2:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Плишкова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Бейлек сыграет ещё с одной представительницей Чехии, Барборой Крейчиковой.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
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