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Никола Бартунькова — Алина Чараева: результат матча 14 августа, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Цинциннати

Алина Чараева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Бывшая российская теннисистка Алина Чараева, которая ныне представляет Армению, не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. В первом круге она уступила чешке Николе Бартуньковой (39-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Алина Чараева
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Чараева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бартуньковой шесть эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Следующей соперницей Николы Бартуньковой в Цинциннати станет представительница Румынии Сорана Кырстя.

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