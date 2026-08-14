Алина Чараева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Бывшая российская теннисистка Алина Чараева, которая ныне представляет Армению, не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. В первом круге она уступила чешке Николе Бартуньковой (39-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Чараева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бартуньковой шесть эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Следующей соперницей Николы Бартуньковой в Цинциннати станет представительница Румынии Сорана Кырстя.