Алина Чараева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Бывшая российская теннисистка Алина Чараева, которая ныне представляет Армению, не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. В первом круге она уступила чешке Николе Бартуньковой (39-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|3
Алина Чараева
А. Чараева
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Чараева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бартуньковой шесть эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Следующей соперницей Николы Бартуньковой в Цинциннати станет представительница Румынии Сорана Кырстя.
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