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Валантен Руае — Стефанос Циципас: результат матча 14 августа, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Цинциннати

Стефанос Циципас вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
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49-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, США. В первом круге он обыграл француза Валантена Руае (78-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 18:15 МСК
Валантен Руае
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руае два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с четвёртой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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