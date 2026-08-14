Стефанос Циципас вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

49-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, США. В первом круге он обыграл француза Валантена Руае (78-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руае два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с четвёртой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.