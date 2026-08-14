Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Александровой

111-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев (105-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Блинкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Савангкаев четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Анна Блинкова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.