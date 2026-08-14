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Мананчэйа Савангкаев — Анна Блинкова: результат матча 14 августа, счёт 1:2, 1-й круг турнира в Цинциннати

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Александровой
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111-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев (105-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:2, 6:3.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 19:35 МСК
Мананчэйа Савангкаев
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
1 		6 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Блинкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Савангкаев четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Анна Блинкова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

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