Григор Димитров проиграл Себастьяну Баэсу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

53-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, США. В первом круге он обыграл болгарина Григора Димитрова (138-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Баэс один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Димитрова шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Себастьяна Баэса в Цинциннати станет американский теннисист Лёнер Тьен, который занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.