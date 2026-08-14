Григор Димитров проиграл Себастьяну Баэсу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
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53-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, США. В первом круге он обыграл болгарина Григора Димитрова (138-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 19:35 МСК
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|4
Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Баэс один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Димитрова шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Следующим соперником Себастьяна Баэса в Цинциннати станет американский теннисист Лёнер Тьен, который занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.
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