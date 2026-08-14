15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Баэс — Григор Димитров: результат матча 14 августа, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Цинциннати

Григор Димитров проиграл Себастьяну Баэсу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

53-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, США. В первом круге он обыграл болгарина Григора Димитрова (138-й в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 19:35 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Баэс один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Димитрова шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Себастьяна Баэса в Цинциннати станет американский теннисист Лёнер Тьен, который занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Стефанос Циципас вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android