Винус Уильямс проиграла 95-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила представительнице Колумбии Эмилиане Аранго (95-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 20:40 МСК
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 0
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|6
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|2
Винус Уильямс
В. Уильямс
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Уильямс один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Аранго два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Цинциннати Эмилиана Аранго сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
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