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Эмилиана Аранго — Винус Уильямс: результат матча 14 августа, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Цинциннати

Винус Уильямс проиграла 95-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила представительнице Колумбии Эмилиане Аранго (95-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 20:40 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Уильямс один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Аранго два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Эмилиана Аранго сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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