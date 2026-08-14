Винус Уильямс проиграла 95-й ракетке мира на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. На старте соревнований она уступила представительнице Колумбии Эмилиане Аранго (95-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Уильямс один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Аранго два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Цинциннати Эмилиана Аранго сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.