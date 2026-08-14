Маттео Берреттини вышел во второй круг «тысячника» в Цинциннати

42-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл в первом круге хардового «Мастерса» в Цинциннати (США) у представителя Франции Титуана Дроге (111-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. Во время матча Берреттини смог девять раз подать навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Дроге сделал семь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Маттео Берреттини встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку рейтинга.