Маттео Берреттини вышел во второй круг «тысячника» в Цинциннати
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42-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл в первом круге хардового «Мастерса» в Цинциннати (США) у представителя Франции Титуана Дроге (111-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 19:50 МСК
Титуан Дроге
Т. Дроге
Окончен
1 : 2
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Маттео Берреттини
М. Берреттини
Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. Во время матча Берреттини смог девять раз подать навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Дроге сделал семь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира Маттео Берреттини встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку рейтинга.
Комментарии
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