Карен Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати
Поделиться
39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, США, проиграл американцу Александру Ковачевичу, занимающему в мировом рейтинге 96-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу представителя США.
Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2026, суббота. 04:25 МСК
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 2
Карен Хачанов
К. Хачанов
По ход