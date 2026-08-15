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Карен Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати

Карен Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати
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39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, США, проиграл американцу Александру Ковачевичу, занимающему в мировом рейтинге 96-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу представителя США.

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2026, суббота. 04:25 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 7
7 		3 6 2
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

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