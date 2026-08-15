«Он потерял моё доверие». Соболенко — о возможном реванше с Кирьосом

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что не хочет снова играть против Ника Кирьоса.

«Ник был слишком зажат, поэтому не смог как следует повеселиться. Я бы сыграла с кем-нибудь другим. Он потерял моё доверие», – приводит слова Соболенко журнал Time.

В декабре первая ракетка мира уступила австралийцу в выставочном матче. «Битва полов» прошла в Дубае и завершилась победой Кирьоса, занимающего 671-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счётом 6:3, 6:3. Размер корта на стороне Соболенко был меньше, спортсмены имели право только на одну подачу.

Ранее Соболенко ответила на критику за ведение социальных сетей.