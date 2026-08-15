«Просто отдыхаю». Соболенко выложила фото в купальнике для съёмок журнала Time

Первая ракетка мира Арина Соболенко в своей социальной сети поделилась фотографиями, на которых она позирует в купальнике на баскетбольной площадке.

Арина Соболенко на баскетбольной площадке Фото: из соцсети Арины Соболенко

«Просто отдыхаю. Немного закулисья со съемки обложки для Time 😎», – написала Соболенко в соцсети.

Фото: из соцсети Арины Соболенко

Накануне стало известно о том, что Соболенко стала героиней обложки сентябрьского выпуска журнала Time.

Она первая белоруска на обложке знаменитого журнала, который выходит с 1923 года, но не первая знаменитость из Беларуси — в своё время лицами журнала были дипломат Андрей Громыко и военачальник Константин Рокоссовский.

Напомним, по итогам года Соболенко входит в пятёрку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. За период с июля 2025-го по июль 2026-го её доход составил $ 35,9 млн, из которых $ 13,9 млн пришлось на призовые, а $ 22 млн – на рекламные контракты.