Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте.

«Никогда не смогу полностью контролировать ситуацию на корте. Когда я держу негатив внутри, он продолжает расти, расти, расти… Он разрушает тебя изнутри до такой степени, что у тебя не остаётся энергии и сил соревноваться и бороться. Поэтому мне очень помогает просто что-нибудь выкрикнуть. Мне нужно выплеснуть это», – приводит слова Соболенко журнал Time.

В начале сезона Соболенко пропустила турниры в Дохе и Дубае, что вызвало критику со стороны директора одного из турниров.

Позже она объяснила нестабильные результаты в сезоне тем, что организм не всегда справлялся с нагрузкой, а также влиянием личных обстоятельств.