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Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте

Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте
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Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте.

«Никогда не смогу полностью контролировать ситуацию на корте. Когда я держу негатив внутри, он продолжает расти, расти, расти… Он разрушает тебя изнутри до такой степени, что у тебя не остаётся энергии и сил соревноваться и бороться. Поэтому мне очень помогает просто что-нибудь выкрикнуть. Мне нужно выплеснуть это», – приводит слова Соболенко журнал Time.

В начале сезона Соболенко пропустила турниры в Дохе и Дубае, что вызвало критику со стороны директора одного из турниров.

Позже она объяснила нестабильные результаты в сезоне тем, что организм не всегда справлялся с нагрузкой, а также влиянием личных обстоятельств.

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