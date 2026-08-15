Соболенко предложила ввести на турнирах «комнаты гнева», где всё можно крушить ракеткой

Первая ракетка мира Соболенко предложила ввести на турнирах «комнаты гнева», где всё можно крушить ракеткой.

«Между сетами ты просто идёшь в эту комнату, отпускаешь всё и возвращаешься совершенно другим человеком», – приводит слова Соболенко журнал Time.

В частности, после поражения на Уимблдоне в четвёртом круге от Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:7 (2:7) Соболенко призналась, что «были моменты, когда она могла психануть, однако она отнеслась с уважением к траве и следующим игрокам, которые там будут играть».

Позже она объяснила нестабильные результаты в сезоне тем, что организм не всегда справлялся с нагрузкой, а также влиянием личных обстоятельств.

Ранее Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте.