15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко предложила ввести на турнирах «комнаты гнева», где всё можно крушить ракеткой

Соболенко предложила ввести на турнирах «комнаты гнева», где всё можно крушить ракеткой
Комментарии

Первая ракетка мира Соболенко предложила ввести на турнирах «комнаты гнева», где всё можно крушить ракеткой.

«Между сетами ты просто идёшь в эту комнату, отпускаешь всё и возвращаешься совершенно другим человеком», – приводит слова Соболенко журнал Time.

В частности, после поражения на Уимблдоне в четвёртом круге от Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:7 (2:7) Соболенко призналась, что «были моменты, когда она могла психануть, однако она отнеслась с уважением к траве и следующим игрокам, которые там будут играть».

Позже она объяснила нестабильные результаты в сезоне тем, что организм не всегда справлялся с нагрузкой, а также влиянием личных обстоятельств.

Ранее Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте.

Материалы по теме
Соболенко призналась, что никогда не сможет полностью контролировать ситуацию на корте
Комментарии