«Как бойца». Соболенко — о том, каким человеком хочет запомниться в будущем

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, каким человеком хочет запомниться в будущем.

«Хочу, чтобы меня запомнили как бойца на корте, но при этом такой же классной и весёлой вне корта. Думаю, очень важно, чтобы дети понимали, что нужно соблюдать баланс. Необязательно быть полностью сосредоточенной на своих мечтах. Однажды они могут тебя разрушить», — приводит слова Соболенко журнал Time.

Напомним, по итогам года Соболенко входит в пятёрку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. За период с июля 2025-го по июль 2026-го её доход составил $ 35,9 млн, из которых $ 13,9 млн пришлось на призовые, а $ 22 млн — на рекламные контракты.