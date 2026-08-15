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«Как бойца». Соболенко — о том, каким человеком хочет запомниться в будущем

«Как бойца». Соболенко — о том, каким человеком хочет запомниться в будущем
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Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, каким человеком хочет запомниться в будущем.

«Хочу, чтобы меня запомнили как бойца на корте, но при этом такой же классной и весёлой вне корта. Думаю, очень важно, чтобы дети понимали, что нужно соблюдать баланс. Необязательно быть полностью сосредоточенной на своих мечтах. Однажды они могут тебя разрушить», — приводит слова Соболенко журнал Time.

Напомним, по итогам года Соболенко входит в пятёрку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. За период с июля 2025-го по июль 2026-го её доход составил $ 35,9 млн, из которых $ 13,9 млн пришлось на призовые, а $ 22 млн — на рекламные контракты.

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