«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 14 августа

С 14 на 15 августа на хардовых кортах Цинциннати, США, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Результаты матчей 14-15 августа: