«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 14 августа
С 14 на 15 августа на хардовых кортах Цинциннати, США, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Результаты матчей 14-15 августа:
- Со Симабукуро (Япония) – Хуберт Хуркач (Польша) – 2:6, 4:6;
- Вит Коприва (Чехия) – Кентен Алис (Франция) – 6:7 (5:7), 4:6;
- Коулман Вон (Гонконг) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 3:6, 4:6;
- Томаш Махач (Чехия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 3:6, 2:6;
- Себастьян Баэс (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария) – 1:6, 6:3, 6:4;
- Титуан Дроге (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 1:6, 6:4;
- Джеффри-Джон Вулф (США) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 5:7, 6:7 (0:7);
- Янник Ханфман (Германия) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:2, 6:4;
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – отменён;
- Алекс Михельсен (США) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 6:4, 6:4;
- Нуну Боржеш (Португалия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4);
- Цзюнчэн Шан (Китай) – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 3:6;
- Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша) –