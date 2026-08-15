Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 14 августа

14-15 августа на хардовых кортах Цинциннати, США, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Теннис. Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026. Результаты матчей 14-15 августа:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анна Бондарь (Венгрия) — 6:3, 7:6 (7:5).

Дарья Снигур (Украина) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:4, 6:3.

Сара Бейлек (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:0, 6:2.

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 3:5 (снятие Коччаретто).

Никола Бартунькова (Чехия) — Алина Чараева (Армения) — 4:6, 6:4, 6:3.

Мананчэйа Савангкаев (Тайланд) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 2:6, 3:6.

Майя Джойнт (Австралия) — Тамара Корпач (Германия) — 6:0, 3:6, 4:6.

Питон Стирнс (США) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:1, 7:6 (8:6).

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:2.

Лилли Таггер (Австрия) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:4, 1:6, 5:7.

Алисия Паркс (США) — Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 2:6.

Эльвина Калиева (США) — Александра Олейникова (Украина) — 4:6, 1:6.

Мария Тимофеева (Узбекистан) — Ван Сиюй (Китай) — 0:6, 0:3 (снятие Тимофеевой).

Ван Синьюй (Китай) — Ханне Вандевинкель (Бельгия) — 6:4, 6:3.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7 (5:7), 7:5, 5:7.

Мэри Стояна (США) — Тереза Валентова (Чехия) — 2:6, 6:7 (4:7).

Слоан Стивенс (США) — Синья Краус (Австрия) — 7:5, 6:3.

Софья Кенин (США) — Ева Лис (Германия) — 1:6, 6:3, 6:3.