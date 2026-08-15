«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 15 августа

Сегодня, 15 августа, на хардовых кортах Цинциннати продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 15 августа (время московское):

18:00. Александр Блокс (Бельгия) – Мариано Навоне (Аргентина);

18:00. Миомир Кецманович (Сербия) – Флавио Коболли (Италия);

18:00. Мартин Ландалус (Испания) – Маттео Арнальди (Италия);

19:30. Новак Джокович (Сербия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

19:30. Маттия Беллуччи (Италия) – Якуб Меншик (Чехия);

20:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Валантен Вашеро (Монако):

21:00. Лучано Дардери (Италия) – Ринки Хидзиката (Австралия);

21:00. Томми Пол (США) – Хуберт Хуркач (Польша);

21:00. Кентен Алис (Франция) – Алекс де Минор (Австралия);

21:00. Артур Фери (Великобритания) – Джеймс Дакворт (Австралия);

21:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Алехандро Табило (Чили);

22:30. Янник Ханфман (Германия) – Артюр Фис (Франция);

22:30. Иржи Легечка (Чехия) – Маттео Берреттини (Италия);

23:00. Теренс Атман (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

2:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Денис Шаповалов (Канада);

3:30. Александр Зверев (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания).