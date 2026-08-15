Турнир WTA-1000 в Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 15 августа

Сегодня, 15 августа, на хардовых кортах Цинциннати продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 15 августа (время московское):

18:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Аманда Анисимова (США).

18:00. Александра Эала (Филиппины) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

18:00. Чжан Шуай (Китай) — Кейла Дей (США).

18:00. Кристина Букша (Испания) — Майя Хвалиньска (Польша).

19:30. Елена Остапенко (Латвия) — Магдалена Френх (Польша).

19:30. Диана Шнайдер (Россия) — Татьяна Мария (Германия).

19:30. Келли Макнелли (США) — Анна Калинская (Россия).

19:30. Сорана Кырстя (Румыния) — Никола Бартунькова (Чехия).

20:00. Линда Носкова (Чехия) — Кэти Бултер (Великобритания).

21:00. Эмма Наварро (США) — Ангелина Калинина (Украина).

21:30. Симона Вальтерт (Швейцария) — Джессика Пегула (США).

22:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) — Мария Саккари (Греция).

22:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Диан Парри (Франция).

02:00. (16.08). Питон Стирнс (США) — Клара Таусон (Дания).

03:30. Лоис Буассон (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).