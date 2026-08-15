Шелтон стал третьим игроком, рождённым в XXI веке, с несколькими титулами на «Мастерсах»

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон стал третьим теннисистом, рождённым в XXI веке, с несколькими титулами на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он встал в один ряд с 10-кратным чемпионом турниров ATP-1000 Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, обладающим семью такими титулами.

Ранее Шелтон завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале. В финале турнира он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4).