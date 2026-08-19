«Она будет собирать публику на нас двоих». Оже-Альяссим — об игре с Эалой на US Open

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему в миксте на US Open сыграет с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой.

«Мы с Александрой работаем с одним агентством, а потом наши команды связались и помогли организовать наше совместное выступление.

Это отличная возможность. В прошлом году я не играл микст, а теперь смогу почувствовать, что значит выступать при поддержке Александры и её болельщиков. Будет забавно: она младше меня, но у неё уже огромная