Арина Соболенко рассказала, в какой стране планирует отметить свадьбу

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в какой стадии находится её подготовка к свадьбе, а также ответила, в какой стране пройдёт торжество. В марте 2026 года спортсменка получила предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

«Я нахожусь на стадии того, что в соцсети у меня есть отдельная папка, куда я сохраняю всё, что меня вдохновляет. Георгиос в этом плане даёт мне возможность выбрать то, что хочу. Есть вещи, на которые он говорит: «Вот это должно быть так», а я соглашаюсь. Свадьба планируется в Греции. Я просто хочу устроить очень крутую вечеринку, чтобы все повеселились и насладились эт