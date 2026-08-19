15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, в какой стране планирует отметить свадьбу

Арина Соболенко рассказала, в какой стране планирует отметить свадьбу
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в какой стадии находится её подготовка к свадьбе, а также ответила, в какой стране пройдёт торжество. В марте 2026 года спортсменка получила предложение руки и сердца от бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

«Я нахожусь на стадии того, что в соцсети у меня есть отдельная папка, куда я сохраняю всё, что меня вдохновляет. Георгиос в этом плане даёт мне возможность выбрать то, что хочу. Есть вещи, на которые он говорит: «Вот это должно быть так», а я соглашаюсь. Свадьба планируется в Греции. Я просто хочу устроить очень крутую вечеринку, чтобы все повеселились и насладились эт