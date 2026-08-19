«Он другой тип игрока». Оже-Альяссим — о матче с Серундоло

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился впечатлениями от матча с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло. В третьем круге он выиграл со счётом 7:5, 6:1.

«Думаю, приёмы в целом сработали, я ни разу не отдавал подачи за весь матч, но просто чувствовал, что есть пара геймов в первом сете, особенно в начале, когда я искал дистанцию. Против левши не всегда понятно, надо ли идти вперёд или ждать, пока мяч придёт сам и вращение чуть уляжется. Но как только я поймал ритм, во втором сете, мне кажется, я стал свободнее играть. Думаю, возможно, его уверенность пошатнулась, когда я сделал брейк в первом гейме. По ходу матча его уверенность ещ