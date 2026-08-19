Томми Пол сравнил атмосферу в раздевалке современного АТР-тура с той, что была в 90-х

24-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался об отношениях между игроками в раздевалке АТР-тура, сравнив их с теми, что были в 1990-х годах.

«Мне кажется, нынешняя раздевалка уже не такая, какой она была в 90-х. Думаю, в 90-х игроки гораздо чаще конфликтовали друг с другом. Не хочу говорить, что у них было больше эго, но они были другими. Мне кажется, сейчас все понимают, что мы круглый год вместе ездим на одни и те же турниры. Никто не хочет конфликтов в раздевалке. Думаю, все уважают друг друга и то, чем мы занимаемся», – приводит слова Пола пресс-служба АТР.

Томми Пол принимает участие в розыгрыше «Маст