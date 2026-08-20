17-летняя Золотарёва рассказала о знакомстве с Кафельниковым и подсказках от него

Победительница девяти турниров (одиночка и пара) на уровне World Tennis (ITF) 17-летняя российская теннисистка Рада Золотарёва рассказала о знакомстве с бывшей первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым.

— Как вы впервые встретились со старшим Евгением Кафельниковым?

— Мне кажется, я в Сочи была. С Кириллом Александровичем Крюковым мой папа общается, и тогда младший Женя пришёл, и мы с ним поиграли, а потом смотрю — старший Кафельников пришёл. Мы познакомились, я с ним сфоткалась, потом он меня смотрел на первенстве России до 19 лет. Честно говоря, я сначала не поверила, что со мной рядом стоит такая звезда на корте и что-то подсказывает. Он хвалил меня всё время в основном, но сказал, что несколько ошибок у меня есть. Однако впечатления были вообще самые суперские, и когда я в Сочи, то мне очень приятно, что меня тренируют такие люди!

— Какие именно подсказки он давал?

— Например, я могла не доходить ногами, тогда он мог подсказывать, что надо сделать так-то и так-то. Он показывал работу ног, очень пытался мне по