«Неплохой человек, но самовлюблённый». 17-летняя Золотарёва — о племяннике Кафельникова

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) российская теннисистка Рада Золотарёва поделилась мнением о племяннике Евгения Кафельникова, являющегося его полным тёзкой.

— Общаетесь ли с племянником Евгения Кафельникова?

— Когда в Сочи вместе, то общаемся. Просто я более закрытый человек, и для разговора со мной надо самому начать диалог. А он, как я поняла, любит общаться. Иногда можем списаться, лайкнуть друг друга в соцсетях. В общем, держим связь. Женя неплохой человек, но очень самовлюблённый, мне кажется (смеётся). Но он хорошо играет! И он это знает. Женя всегда ко мне по-доброму относился. Не могу сказать ничего плохого про него.

— Может, эта «самовлюблённость» чем-то помогает на корте? Излишняя уверенность — это же не всегда плохо.

— Да, это неплохо, просто меня раздражает, когда мы играем, а