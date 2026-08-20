17-летняя Золотарёва: некоторые думали, что мы с сестрой нарочно сливали матчи друг другу

17-летняя российская теннисистка Рада Золотарёва рассказала о несостоявшихся матчах с сестрой Анастасией Золотарёвой и обидных предположениях знакомых о договорном характере игр.

— Играли когда-нибудь со своей сестрой Настей матчи в одиночке?

— Да. Мы играли дважды, и оба раза так случилось, что мы снялись. Когда с ней играла, то Настя заболела, у неё была температура 39, она уже не в состоянии была бороться. А у меня накануне другого матча с Настей травмировалась кисть, я вообще не могла играть. Мне пришлось сняться, потому что даже врач сказал, что нельзя выходить. Но я вышла, сыграла и потом отказалась от продолжения борьбы. В общем, у нас 1-1 по счёту с Настей. У нас не было полноценного матча, потому что так складывались обстоятельства. Некоторые люди думали, что мы специально так, типа сливаем. Они угорали над нами, но у нас реально всё случайно произошло!