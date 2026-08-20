17-летняя Золотарёва поделилась, на что тратит спонсорские деньги от ФТР и фонда Ельцина

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) 17-летняя российская теннисистка Рада Золотарёва рассказала, на что тратит спонсорские деньги от Федерации тенниса России и фонда Ельцина.

— Затрону тему финансов. У вас в семье все дети играют в теннис, тяжело ли родителям это всё оплачивать?

— Нам помогает Федерация тенниса России, я состою в сборной, у меня контракт, да и папа работает. Может, раньше, когда у нас не было спонсорства, то было дорого, а сейчас легче, чем раньше. Я вообще человек, которому ничего не надо. Мы зайдём в магазин с мамой, я говорю, что хочу майку. Идём туда, и я уже такая: «Нет, не хочу». А Кира с Вовой или с Настей: «Я хочу это, я хочу то, я хочу сё» (смеётся). Мне кажется, я себе не отказываю ни в чём, потому что и не нужно. Может, Киру с Настей надо ограничить, потому что они очень много хотят (смеётся).

— Обычно у вас дохо