«Не пинайте кого-то, когда он лежит на земле». Халеп высказалась после новостей о Кирьосе

Румынская теннисистка Симона Халеп, дисквалифицированная за допинг в конце 2022 года, опубликовала пост-размышление после новостей о финалисте Уимблдона-2022 австралийце Нике Кирьосе. В июне в его пробе был найден кокаин, точные сроки отстранения на данный момент неизвестны.

Стоит отметить, что ранее Ник критиковал Симону, призывая игроков «не заниматься всякой сомнительной ерундой».

«Никогда не пинайте кого-то, когда он лежит на земле. В жизни есть странный способ менять позиции. И ещё более странный способ показать разницу между несчастным случаем и выбором», – написала Халеп на своей странице в соцсети.

Дисквалификация Симоны Халеп истечёт 6 октября 2026 года.