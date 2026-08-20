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Отберёт ли Рыбакина статус первой ракетки мира у Соболенко по итогам Цинциннати?

Отберёт ли Рыбакина статус первой ракетки мира у Соболенко по итогам Цинциннати?
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По итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США, в рейтинге WTA может случиться значительное изменение: четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко покинет его вершину, уступив это место двукратной чемпионке мэйджоров казахстанке Елене Рыбакиной.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Отберёт ли Рыбакина статус первой ракетки мира у Соболенко по итогам Цинциннати?»

Для того чтобы впервые в карьере стать первой ракеткой мира, Рыбакиной необходимо выйти в финал «тысячника» в Цинциннати. В данный момент Елена дошла до четвертьфинала, где сразится с Игой Швёнтек.

Соболенко завершила выступление в Цинциннати на стадии 1/8 финала.