Отберёт ли Рыбакина статус первой ракетки мира у Соболенко по итогам Цинциннати?

По итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США, в рейтинге WTA может случиться значительное изменение: четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко покинет его вершину, уступив это место двукратной чемпионке мэйджоров казахстанке Елене Рыбакиной.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Отберёт ли Рыбакина статус первой ракетки мира у Соболенко по итогам Цинциннати?»

Для того чтобы впервые в карьере стать первой ракеткой мира, Рыбакиной необходимо выйти в финал «тысячника» в Цинциннати. В данный момент Елена дошла до четвертьфинала, где сразится с Игой Швёнтек.

Соболенко завершила выступление в Цинциннати на стадии 1/8 финала.