«Не поверите, встретил Раскольникова». Александр Бублик выложил фото с Иваном Янковским

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в своём телеграм-канале совместную фотографию с известным российским актёром Иваном Янковским.

Фото: Из личного архива Бублика

«Не поверите, встретил Раскольникова в Санкт-Петербурге», – подписала фото Бублик.

Иван Янковский сыграл Родиона Раскольникова, героя романа Фёдора Михайловича Достоевского, в одноимённом сериале «Преступление и наказание».

В конце июля Александр Бублик сыграл в финале турнира в Кицбюэле, где уступил французу Кентену Алису со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После этого он снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати. Далее представитель Казахстана сыграет на US Open, который пройдёт с 30 августа по 13 сентября. В прошлом году на этом турнире Бублик дошёл до четвёртого круга.