Джессика Пегула — самая возрастная полуфиналистка турнира в Цинциннати с 2021 года
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала самой возрастной теннисисткой, вышедшей в 1/2 финала на турнире в Цинциннати, США, с 2021 года, сообщает Opta Ace в социальной сети Х. В 1/4 финала турнира Пегула одолела соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).
Цинциннати (ж). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 20:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|2
|7 7
Джессика Пегула
Д. Пегула
Пегуле 32 года. В 2021 году самой возрастной теннисисткой, вышедшей в полуфинал на турнире в Цинциннати, оказалась немка Анжелика Кербер, которая добралась до этой стадии в 33-летнем возрасте.