Джессика Пегула — самая возрастная полуфиналистка турнира в Цинциннати с 2021 года

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала самой возрастной теннисисткой, вышедшей в 1/2 финала на турнире в Цинциннати, США, с 2021 года, сообщает Opta Ace в социальной сети Х. В 1/4 финала турнира Пегула одолела соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Пегуле 32 года. В 2021 году самой возрастной теннисисткой, вышедшей в полуфинал на турнире в Цинциннати, оказалась немка Анжелика Кербер, которая добралась до этой стадии в 33-летнем возрасте.