Пегула — вторая американка после Серены Уильямс со 100 победами на хардовых «тысячниках»

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула достигла отметки в 100 побед на хардовых турнирах категории WTA-1000. 100-ю победу она одержала в матче 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати. Пегула выиграла у соотечественницы Аманды Анисимовой (10-я в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году быстрее 100 побед на харде среди американок добилась только Серена Уильямс, на счету которой 104 победы. Пегула стала второй представительницей США, преодолевшей этот рубеж.

В следующем круге турнира в Цинциннати Пегула встретится с победительницей матча между полькой Игой