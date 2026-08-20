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Пегула — вторая американка после Серены Уильямс со 100 победами на хардовых «тысячниках»

Пегула — вторая американка после Серены Уильямс со 100 победами на хардовых «тысячниках»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула достигла отметки в 100 побед на хардовых турнирах категории WTA-1000. 100-ю победу она одержала в матче 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати. Пегула выиграла у соотечественницы Аманды Анисимовой (10-я в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Цинциннати (ж). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 20:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		2 7 7
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году быстрее 100 побед на харде среди американок добилась только Серена Уильямс, на счету которой 104 победы. Пегула стала второй представительницей США, преодолевшей этот рубеж.

В следующем круге турнира в Цинциннати Пегула встретится с победительницей матча между полькой Игой