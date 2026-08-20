Джессика Пегула выиграла у Анисимовой все шесть матчей на турнирах WTA

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла все шесть очных встреч у соотечественницы Аманды Анисимовой. Сегодня, 20 августа, Пегула одолела Анисимову в 1/4 финала турнира в Цинциннати, США, со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Пегула ведёт по личным встречам со счётом 6-0. Впервые теннисистки встретились в 2020 году на турнире в Нью-Йорке, где Пегула была сильнее со счётом 7:5, 6:2. После Джессика одержала ещё пять побед подряд: в 2024 году на турнирах в Чарльстоне и Торонто, а также трижды (включая победу в Цинциннати) была сильнее Анисимовой в сезоне-2026 на Australian Open и на турнире в Дубае.

За выход в финал турнира в Цинциннати Джессика Пегула поспорит с победительницей в