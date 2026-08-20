«Это была политика». Новак Джокович — о депортации из Австралии в 2022 году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о депортации из Австралии в 2022 году из-за нежелания прививаться от COVID-19, отметив, что считает причину депортации политической.

«Когда я приехал, то уже увидел пару сотрудников, которые вышли из зоны иммиграционного контроля и посмотрели на меня. Я сразу почувствовал, что что-то не так. Они попросили меня пройти с ними.

Меня отвели в иммиграционную зону, где я находился с 23:00 до 9:00. У меня забрали телефон и вообще всё. В Австралии действовали одни из самых жёстких ограничений. Они не хотели, чтобы человек с моим статусом, которого знают в этой стране и про которого все знали, что он не вакцинирован, приехал туда и пробыл месяц.

Позже я узнал, что ещё два человека — один игрок и один тренер — въехали в Австралию на основании такого же медицинского исключения, как у меня. Всё это было политикой. Это не имело никакого отношения к медицине.

Это вообще не имело никакого отношения ни к чему другому. Всё было исключительно политической темой», – сказал Джокович в документальном фильме «Новак Джокович: волк среди зимы».