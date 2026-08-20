15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула — о победе над Анисимовой: в каждом матче с ней мне приходится стараться выживать

Пегула — о победе над Анисимовой: в каждом матче с ней мне приходится стараться выживать
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, США. Матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Цинциннати (ж). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 20:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		2 7 7
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Аманда — потрясающая теннисистка, она невероятно хорошо бьёт по мячу. Я знаю, что у меня хороший баланс побед и поражений в матчах с ней, но буквально каждый наш поединок проходит так же, как сегодня.

Я знаю, что мне приходится стараться выживать. Иногда она мо