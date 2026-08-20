Пегула — о победе над Анисимовой: в каждом матче с ней мне приходится стараться выживать

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, США. Матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

«Аманда — потрясающая теннисистка, она невероятно хорошо бьёт по мячу. Я знаю, что у меня хороший баланс побед и поражений в матчах с ней, но буквально каждый наш поединок проходит так же, как сегодня.

Я знаю, что мне приходится стараться выживать. Иногда она мо