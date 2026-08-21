«Сам себя удивил в этом матче». Артюр Фис — о победе над де Минором в Цинциннати
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21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Цинциннати (м). 4-й круг
19 августа 2026, среда. 22:25 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Алекс де Минор
А. де Минор
— Что потребовалось сделать, чтобы обыграть де Минора?
— Это был тяжёлый матч. Де Минор очень мощно начал. Он