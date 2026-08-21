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«Сам себя удивил в этом матче». Артюр Фис — о победе над де Минором в Цинциннати

«Сам себя удивил в этом матче». Артюр Фис — о победе над де Минором в Цинциннати
Комментарии

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Цинциннати (м). 4-й круг
19 августа 2026, среда. 22:25 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

— Что потребовалось сделать, чтобы обыграть де Минора?
— Это был тяжёлый матч. Де Минор очень мощно начал. Он