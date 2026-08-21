«Сам себя удивил в этом матче». Артюр Фис — о победе над де Минором в Цинциннати

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

— Что потребовалось сделать, чтобы обыграть де Минора?

— Это был тяжёлый матч. Де Минор очень мощно начал. Он