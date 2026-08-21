Пегула — о создании Совета игроков на ТБШ: рада, что организаторы проявили эту инициативу

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала создание Совета игроков на турнирах «Большого шлема».

«Турниры «Большого шлема» — крупнейшие события года, которым игроки уделяют приоритетное внимание и на которых сосредоточены на протяжении всего сезона. Их влияние на карьеру теннисиста невозможно переоценить, поэтому так важно, чтобы у нас был голос в вопросах, касающихся этих турниров. Создание Совета игроков как раз даёт нам такую возможность, и я рада, что организаторы «Шлемов» выступили с этой инициативой», – приводит слова Пегулы пресс-служба Уимблдона.

Ранее стало известно, что организаторы всех четырёх турниров «Большого шлема» приняли решение создать специальный Совет игроков, который будет заниматься укреплением взаимодействия между турнирами и игроками. Формирование Совета начнётся после US Open – 2026.