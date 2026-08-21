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Томми Пол — Флавио Коболли, результат матча 20 августа 2026, счет 1:2, 1/4 финала WTA-1000 Цинциннати

Флавио Коболли обыграл Томми Пола в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США), одолев американца Томми Пола (24-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 22:45 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. За время матча Томми Пол выполнил 12 подач навылет, допустив при