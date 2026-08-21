Флавио Коболли обыграл Томми Пола в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США), одолев американца Томми Пола (24-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. За время матча Томми Пол выполнил 12 подач навылет, допустив при