Флавио Коболли обыграл Томми Пола в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США), одолев американца Томми Пола (24-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 22:45 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|4
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|6
|6
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. За время матча Томми Пол выполнил 12 подач навылет, допустив при